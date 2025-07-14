ЖКХ

В Госдуме предложили новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о введении для многодетных семей единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране», — сказано в письме.

Отмечается, что при этом размер выплаты должен начинаться с 30 процентов и увеличиваться на 10 процентов с рождением каждого последующего ребенка в многодетной семье, но не превышать 100 процентов, пишут РИА Новости.

Введение указанных мер, по мнению политика, будет способствовать стимулированию рождаемости, укреплению материального положения многодетных семей и восстановлению социальной справедливости в распределении мер государственной поддержки.

«Считаем необходимым усилить меры социальной поддержки, уделив особое внимание многодетным семьям», — подчеркнул парламентарий.

Лидер СРЗП напомнил, что указом президента России для многодетных семей установлена льгота в размере не ниже 30% от оплаты жилья и коммунальных услуг.

«При этом в некоторых регионах действует прогрессивная шкала таких компенсаций, что напрямую способствует демографическому росту, ведь по мере рождения каждого нового ребенка растут расходы на ЖКХ, составляя значительную долю бюджета многодетных семей», — добавил депутат.

В этой связи, по его мнению, прогрессивная шкала становится фактором стимулирования рождаемости. «Мы предлагаем по всей стране ввести такой порядок: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты», — подытожил Сергей Миронов.