ЖКХ

Горячая вода на Запсковье может вернутся к вечеру

Несколько домов на улицах Запсковья были отключены от горячего водоснабжения в связи с необходимостью проведения внеплановых ремонтных работ на инженерных сетях. Доступ к горячей воде у отключенных домов может вернутся к сегодняшнему вечеру, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

Как сообщили на муниципальном предприятии, ремонтные работы проводятся поэтапно. Уже завершен первый этап — демонтаж поврежденных частей оборудования. Далее специалисты приступят к установке новых комплектующих, включая компенсаторы и опоры. Завершающим станет третий этап — сварочные работы, необходимые для соединения труб диаметром 500 мм. Для ускорения процесса монтажники работают параллельно, используя сразу нескольких специалистов-сварщиков.

«Каждый сварной шов по времени займет несколько часов. Сказать точнее проблематично. Так как каждому сварщику на проведение сварной операции требуется разное количество времени, а сварных швов у нас четыре. Дабы ускорить процесс монтажа, к работам будут привлечены сразу четыре сварщика, которые одновременно будут проводить сварные работы», - сказали в ПТС.

Работы планируется завершить до конца текущего дня, после чего подача горячей воды возобновится. О ходе восстановления подачи ГВС подробнее расскажут представители коммунальных служб ближе к концу дня.

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«Естественно, несмотря не на что работы должны быть завершены до конца сегодняшнего дня. Ближе к вечеру мы повторно посетим данный объект, чтобы проинформировать жителей о ходе проведения ремонтных работ. И как-то сориентировать по времени их окончания. Еще раз приносим свои искренние извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства», - заключили на предприятии.