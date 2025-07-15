ЖКХ

В деревне Селище Псковского муниципального округа введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод для догазификации деревни Селище Псковского муниципального округа Псковской области.

Объект протяженностью 3,5 км создал возможность газификации 85 домовладений. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа.

С жителями деревни заключены 73 договора на догазификацию, пять домовладений подключены к новым сетям.

«В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей по мере их готовности. Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, ведем подготовку домовладений к приему газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.