ЖКХ

В 85 домах деревни Селище Псковского района провели газ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию газопровод в деревне Селище Псковского района 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков»

Объект протяженностью 3,5 км создал возможность газификации 85 домовладений. Для надежного газоснабжения специалисты установили пункт редуцирования газа. С жителями деревни заключили 73 договора на догазификацию, пять домовладений подключены к новым сетям.

«В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей по мере их готовности. Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, ведем подготовку домовладений к приему газа», – заключил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков», Антон Дымов.