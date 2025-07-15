ЖКХ

Ремонт теплоцентрали на улице Новоселов в Пскове прошел успешно благодаря резервной схеме водоснабжения

Теплоснабжение Псковской области продолжает подготовку к новому отопительному сезону. Недавно специалисты выявили серьезную утечку на трубопроводе диаметром 426 мм, расположенном рядом с домом №36 на улице Новоселов. Для предотвращения проблем и дискомфорта жителей прилегающих домов бригада коммунальной службы провела срочный ремонт поврежденного участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Особое внимание привлекло то обстоятельство, что замена трубы осуществлялась без отключения горячего водоснабжения местных жителей — благодаря заранее подготовленной резервной схеме. Таким образом, потребителям не пришлось испытывать неудобства, даже несмотря на масштаб повреждений.

«В заключение, утечки на тепловых сетях могут иметь серьезные последствия, поэтому их предотвращение и минимизация рисков являются нашей важной задачей. Регулярное обслуживание, правильная эксплуатация и учет возможных внешних факторов помогают обеспечивать надежность и безопасность тепловых сетей, что, в свою очередь, приводит к комфортным условиям жизни для населения. Друзья, мы желаем вам хорошего дня и благодарим за внимание. Пусть холод будет лишь погодой, а все бури и ненастья обходят вас стороной. Помните, неважно, какая погода за окном, о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили на предприятии.