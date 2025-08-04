ЖКХ

Новый котлоагрегат устанавливают в котельной на улице Генерала Маргелова в Пскове

В котельной на улице Генерала Маргелова в Пскове продолжаются работы по установке нового котлоагрегата и сопутствующего оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

«Скажем сразу, этот рассказ планировался совершенно не таким, каким получился. А виной тому тот факт, что мы приезжаем на все наши объекты без всякого предупреждения. Ведь нам важно посмотреть на то, как работы организовываются. Так сказать, запечатлеть реальную среду обитания наших коллег. Без излишней суеты и прикрас. Ну кому нужны эти все постановочные фотографии и бездушные рассказы. Да и временами мы можем увидеть то, чего совсем не должны видеть», - уточнили в «Псковских тепловых сетях».

«Именно так мы и подумали, когда вошли в электромеханический цех. Вначале мы даже растерялись, а потом и вовсе не поверили своим глазам. Перед нами предстала картина, на которой молодые сотрудники предприятия мастерят нечто, очень напоминающее мангал для шашлыка. Если честно, то у нас даже глаз начал дергаться! А причинно-следственное место начало извергать языки пламени! Вместо того, чтобы объяснять молодым ребятам премудрости ремесла, рассказывать о том, какая сложная у нас всех работа, их заставляют делать какие-то мангалы! Да ещё и в рабочее время!» - возмутились в ПТС.



Но оказалось, что специалисты изготавливают подставки под силовые шкафы управления.

«Такой самоотдачи мы давно не видели. Да и наши друзья-электрики смогли пожаловаться только на то, что вынуждены силой выпихивать молодежь с работы. Им бы только что-то делать! И на минуту не хотят присесть! Сами работают и всех других заставляют!» - добавили в пресс-службе предприятия.

Котел давно уже установлен, вся обвязка присутствует. Остается только подключить навесное оборудование и скоммутировать его со всем остальным оборудованием котельной. Кабель необходимо протянуть и завести внутрь щитовой.

«Тем более, что все работы выполняются "под ключ". Так что единственное, что требуется от нас и коллег - это никому не мешать и предоставить подрядчику полный простор для творчества. Что мы и предлагаем сделать. А вот когда работы будут полностью завершены, тогда приедем, все хорошенько рассмотрим и расскажем об этом вам!» - заключили в ПТС.