ЖКХ

Более половины абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» оценили удобство электронных квитанций

Более 115 тысяч абонентов в Псковской области сделали свой выбор в пользу электронной квитанции, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Газпром газораспределение Псков».

У данного дистанционного сервиса большое количество преимуществ, отметили в компании. С переходом на электронную квитанцию абоненты получают доступ к платежному документу в любом месте и в любое удобное для них время. Доставка квитанции не зависит от качества работы почты и гарантированно будет выполнена в срок, при этом персональные данные абонентов надежно сохранены. В отличие от бумажной квитанции электронную квитанцию невозможно потерять, она всегда будет под рукой в нужный момент. Кроме того, электронные квитанции экологичны. «Отказываясь от бумаги, мы спасаем деревья», - напомнили газовики.

В зависимости от выбора способа доставки электронной квитанции, получать ее можно на адрес электронной почты либо в «Личном кабинете».

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, а также при обращении в клиентские центры компании любым удобным способом (письменное заявление, электронное письмо, форма обратной связи в «Личном кабинете»). В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платежный документ. Сотрудники клиентских центров всегда готовы помочь в создании электронного почтового ящика, а также регистрации в «Личном кабинете» тем абонентам, которые по каким-либо причинам не могут сделать это самостоятельно.