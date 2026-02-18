 
Свыше восьми тысяч домов псковичей подключены к голубому топливу по догазификации

К настоящему времени от жителей Псковской области принято более 20,5 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 16,6 тысячи из которых – или 82% – исполнены. К газовым сетям подключены 8 010 домовладений, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков». 

C начала 2026 года специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» выполнено более 300 подключений.

«В течение 2025 года нашими специалистами было подключено более 3,2 тысячи домовладений в рамках догазификации. На 2026 год нами принят план держать установленный темп подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома. С наступлением благоприятных погодных условий снова сможем направить все силы на реализацию президентской программы догазификации в Псковском регионе», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
