Свыше восьми тысяч домов псковичей подключены к голубому топливу по догазификации

К настоящему времени от жителей Псковской области принято более 20,5 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 16,6 тысячи из которых – или 82% – исполнены. К газовым сетям подключены 8 010 домовладений, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

C начала 2026 года специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» выполнено более 300 подключений.