Противоаварийную тренировку провела жилищно-коммунальная служба №9 города Пскова 

Накануне празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта в жилищно-коммунальной службе №9 (город Псков) провели совместную (с дежурными диспетчерами, аварийно-ремонтной бригадой службы и специалистами подрядной организации «ООО «СТЭП») противоаварийную тренировку по теме «Действия дежурного диспетчера и личного состава аварийно-ремонтной бригады службы, а также работников подрядной организации в ходе выполнения ими планового ремонта при возникновении аварии на коммунальных объектах, системах жизнеобеспечения», сообщили Псковской Ленте Новостей в службе.

В ходе тренировки проверялись вопросы укомплектованности личным составом, инструментом, оборудованием и техникой аварийно-ремонтной бригады службы, знание работниками правил безопасности при проведении аварийно-ремонтных работ, а также отрабатывались вопросы действия дежурного диспетчера при получении информации об аварии на коммунальных объектах, системах жизнеобеспечения, в процессе проведения работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, по окончанию ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, действия аварийно-ремонтной бригады службы по ликвидации аварии на коммунальных объектах, системах жизнеобеспечения, организация взаимодействия с дежурным диспетчером службы, работниками подрядной организации, выполняющими работы планового ремонта коммунальных объектов, систем жизнеобеспечения.