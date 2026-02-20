 
Противоаварийную тренировку провела жилищно-коммунальная служба №9 города Пскова 

Накануне празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта в жилищно-коммунальной службе №9 (город Псков) провели совместную (с дежурными диспетчерами, аварийно-ремонтной бригадой службы и специалистами подрядной организации «ООО «СТЭП») противоаварийную тренировку по теме «Действия дежурного диспетчера и личного состава аварийно-ремонтной бригады службы, а также работников подрядной организации в ходе выполнения ими планового ремонта при возникновении аварии на коммунальных объектах, системах жизнеобеспечения», сообщили Псковской Ленте Новостей в службе.

В ходе тренировки проверялись вопросы укомплектованности личным составом, инструментом, оборудованием и техникой аварийно-ремонтной бригады службы, знание работниками правил безопасности при проведении аварийно-ремонтных работ, а также отрабатывались вопросы действия дежурного диспетчера при получении информации об аварии на коммунальных объектах, системах жизнеобеспечения, в процессе проведения работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, по окончанию ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, действия аварийно-ремонтной бригады службы по ликвидации аварии на коммунальных объектах, системах жизнеобеспечения, организация взаимодействия с дежурным диспетчером службы, работниками подрядной организации, выполняющими работы планового ремонта коммунальных объектов, систем жизнеобеспечения.

«Все работники службы и подрядной организации «ООО «СТЭП», участвовавшие в противоаварийной тренировке, проявили высокую ответственность, добросовестность, показали твердые знания и умения при ликвидации аварийной ситуации. Итогом тренировки стала уверенность в том, что в случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций в зоне ответственности службы личный состав дежурных смен, не смотря на капризы погоды, продолжительны выходные дни готов уверенно реагировать на все поступающие вызовы», - подытожили в жилищно-коммунальной службе №9 (город Псков). 
