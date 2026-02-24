 
В военном городке Остров‑3 ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения

В военном городке «Остров‑3» ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения канализации. Объект построили в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры при финансовой поддержке Фонда развития территорий под кураторством Минстроя России, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Производственная мощность сооружений достигает 4 000 м³/сутки. На объекте установили современное оборудование, обеспечивающее качественную очистку сточных вод: предусмотрены блоки биологической и механической очистки, системы обезвоживания осадка, мембранной фильтрации и пескоотделения. В настоящее время уже начат приём сточных вод.

С запуском этих очистных сооружений программа модернизации в регионе считается завершённой. Ранее в её рамках возвели новую станцию второго подъёма воды производительностью 2 000 м³/сутки, построили пять центральных тепловых пунктов и проложили 34,1 км тепловых сетей. В результате реализации программы качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 3 500 человек.

Оператором программы выступает Фонд развития территорий, она реализуется под кураторством Минстроя России.

В прошлом году сообщалось, что пять центральных тепловых пунктов и очистные сооружения строятся в военном городке Остров-3.

