ЖКХ

Фонд капремонта напоминает мобилизованным псковичам способы освободиться от пеней

Право на освобождение от начисления пеней предоставляется мобилизованному гражданину и членам его семьи со дня заключения контракта, но не ранее 7 октября 2022 года, и до дня прекращения действия контракта. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта (ФКР) Псковской области, напомнив об указе губернатора Псковской области от 26.12.2022 №264-УГ.

Для освобождения от начисления пени мобилизованный гражданин или члены его семьи, или представители заявителей должны направить следующие документы:

заявление об освобождении от начисления пеней;

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ, подтверждающий заключение контракта;

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение либо право владения и (или) пользования жилым помещением;

документ, подтверждающий статус члена семьи мобилизованного гражданина (для членов семьи мобилизованного гражданина);

документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем заявителя).

Документы можно направить в фонд капремонта несколькими способами: