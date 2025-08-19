Фонд капремонта напоминает мобилизованным псковичам способы освободиться от пеней 

Право на освобождение от начисления пеней предоставляется мобилизованному гражданину и членам его семьи со дня заключения контракта, но не ранее 7 октября 2022 года, и до дня прекращения действия контракта. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта (ФКР) Псковской области, напомнив об указе губернатора Псковской области от 26.12.2022 №264-УГ.
Для освобождения от начисления пени мобилизованный гражданин или члены его семьи, или представители заявителей должны направить следующие документы:
- заявление об освобождении от начисления пеней;
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий заключение контракта;
- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение либо право владения и (или) пользования жилым помещением;
- документ, подтверждающий статус члена семьи мобилизованного гражданина (для членов семьи мобилизованного гражданина);
- документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем заявителя).
Документы можно направить в фонд капремонта несколькими способами:
- лично передать сотрудникам регионального оператора на улице Петровская, 51, 5 этаж;
- прислать в печатном виде по почте: 180007, Псков, ул. Петровская, 51. Получатель: РОФКР ПО;
- направить документы на официальную электронную почту регионального оператора - info@fkr60.ru.