ЖКХ

Запрет на выброс веток и раздельное накопление: обновлены правила обращения с ТКО

Новые правила обращения с отходами вступили в силу с 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

С 1 сентября 2025 года начало действовать постановление правительства РФ №293 от 7 марта, вводящее обновлённый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Этот документ приходит на смену постановлению №1156 от 12 ноября 2016 и охватывает все ключевые этапы работы с отходами: накопление, погрузку, транспортирование, обработку и захоронение. Кроме того, он регулирует отношения с региональными операторами и определяет порядок заключения договоров на оказание соответствующих услуг.

Новая терминология

Введены и уточнены такие понятия, как контейнерная площадка, бункер, место накопления ТКО, мусоровоз, потребитель, крупногабаритные отходы и другие.

Ответственность оператора

Региональный оператор отвечает за отходы только с момента их погрузки в транспортное средство, не неся ответственности за состав отходов.

Порядок заключение договоров

Договоры на услуги по обращению с ТКО будут заключаться в автоматическом порядке — на условиях типовой формы по нормативу накопления. Для управляющих компаний, ТСЖ и СНТ теперь предусмотрен отдельный порядок. Также уточнен перечень необходимых сведений при направлении потребителем заявки на заключение договора.

Изменение требований к накоплению ТКО

Отходы необходимо накапливать раздельно: по видам отходов, группам отходов и группам однородных отходов. Порядок устанавливается региональными властями.

Маркировка контейнеров

С 1 января 2030 года будет введена единая цветовая маркировка. До указанной даты разрешается контейнеров иных цветов, но с обязательными обозначениями (наклейки, таблички, трафареты).

Ответственность по содержанию площадки

Теперь ответственность прописана и возложена на собственника контейнерной площадки.

Запрет на выброс определённых отходов

Уточнен перечень отходов, которые нельзя складировать в контейнеры ТКО. К ним, в частности, относятся, строительные отходы, горящие/раскаленные отходы, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, порубочные остатки (ветки, листва, кустарники).

ООО «ЭКОГРУПП» обращает внимание: в связи с вступлением в силу новых правил обновлена форма договора-оферты, с которой можно ознакомиться по ссылке.