Игорь Максимов: Лето для ПТС — не менее жаркий в плане работ период, чем зима

С окончанием отопительного сезона работа «Псковских тепловых сетей» не останавливается. Уже стартовал ремонт и замена сетей, благоустройство территорий и модернизация оборудования. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM.

«У ПТС нет летних каникул. Что ещё хуже для сотрудников: лето — не менее жаркий период, чем зима, а то и ещё более жаркий. Подготовка к ОЗП (осенне-зимнему периоду) уже фактически началась. Только один сезон закончился, а другой ОЗП уже стартовал, шестидесятый, юбилейный», - поделился гость студии.

В планах предприятия — замена почти двух километров труб, обновление запорной арматуры, ремонт центральных тепловых пунктов и благоустройство улиц после проведения работ. Игорь Максимов отметил, что особое внимание уделяется крупным объектам: продолжается реконструкция теплотрассы на улице Индустриальной, проектируется новая трасса на улице Кузнецкой, начинается модернизация котельной на улице Народной. «Все работы направлены на повышение надёжности теплоснабжения к следующему зимнему периоду», — подчеркнул он.

По словам руководителя ПТС, подготовка к зиме — это непрерывный процесс. «Мы не ждём лета, чтобы начать ремонты. Уже в прошедший отопительный сезон мы параллельно занимались подготовкой оборудования к следующему. За зиму отремонтировали почти два километра сетей, заменили десятки опор и единиц запорной арматуры, провели благоустройство», — рассказал Игорь Максимов.

Он также добавил, что летом объёмы работ только возрастут. «Теперь, с наступлением тепла, мы сможем удвоить и даже утроить темпы. Начали заниматься этим интенсивно: ремонтируем, меняем, модернизируем — всё для того, чтобы к следующей зиме система работала без сбоев», — пояснил руководитель предприятия.

