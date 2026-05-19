Собственник строящегося в Пскове отеля заплатит почти 4 млн рублей за просрочку присоединения к сетям

Суд взыскал с ООО «Космос отель Псков» в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» более 3,9 миллиона рублей неустойки за просрочку осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

➡Между сторонами заключен договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях электроснабжения объекта туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом), расположенного по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 33.

В сентябре 2025 года сетевая организация выполнила мероприятия по договору и сообщила о готовности произвести подключение электроустановок заявителя к электрическим сетям. Вместе с тем общество исполнило свои обязательства с просрочкой. Фактическое присоединение осуществлено в мае 2026 года.

????Сетевая организация обратилась в суд о взыскании неустойки в размере более 10 миллионов рублей. 

