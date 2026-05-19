Псковичам рассказали, кто имеет льготы на компенсацию расходов по капремонту

В Псковской области существует льгота для отдельных категорий граждан на капитальный ремонт, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде капитального ремонта по региону.

Сумма компенсации рассчитывается на основе минимального взноса за квадратный метр общей площади жилья и регионального стандарта нормативной площади, установленного правительством региона. Этот стандарт применяется для расчета компенсации.

Право на компенсацию имеют: 50% от суммы взноса для одиноко проживающих неработающих собственников жилья, достигших 70 лет. 100% от суммы взноса для одиноких неработающих собственников жилья, которым исполнилось 80 лет. 50% от суммы взноса для граждан, проживающих в семье из неработающих пенсионеров или инвалидов I и II групп, если им уже 70 лет. 100% компенсации предоставляется тем же категориям граждан, если им 80 лет и более.

Для оформления компенсации собственники должны подать заявление в органы социальной защиты или в МФЦ по месту жительства.