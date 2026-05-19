Новый котёл на СВПУ успешно прошёл испытания зимой — ПТС

На одной из крупнейших котельных города — СВПУ — в эксплуатацию ввели новый котёл, который отлично проявил себя в условиях экстремальных морозов января-февраля. Именно его работа позволила избежать перебоев с теплом в самые холодные дни. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM.

По словам Игоря Максимова, сейчас специалисты демонтируют второй старый котёл и готовятся к монтажу нового. «Проект модернизации СВПУ продолжается, и уже получено подтверждение федерального финансирования на замену третьего котла. Это позволит повысить надёжность и эффективность работы всей системы теплоснабжения города», — подчеркнул он.

Новый котёл показал себя с лучшей стороны, отметил гость студии. «Мы под конец года сдали первый котёл, и после Нового года он вошёл в работу. Всё это похолодание, январь-февраль, он отработал как часы», — сказал руководитель ПТС. Он добавил, что сейчас специалисты учли все нюансы, выявленные при эксплуатации первого котла, и приступили к замене второго. «Это тяжёлая, но интересная работа. Каждый котёл — это своя вселенная, и здесь нельзя просто клепать последовательно», — пояснил Игорь Максимов.

Руководитель предприятия также заверил, что проект модернизации продолжат. «На федеральном уровне нам уже официально заявлено, что правительство Российской Федерации продолжит финансировать третий котёл, чтобы завершить модернизацию по трём котлам. Мы к этому готовы и ждём окончательного одобрения», — сообщил он.

