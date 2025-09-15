ЖКХ

Проведены повторные работы по прочистке труб горячего водоснабжения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

По сообщению муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», спустя всего год и десять дней после прошлой чистки труб горячего водоснабжения рядом с домом №30А по улице Кузбасской Дивизии возникла необходимость повторного вмешательства.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

Как отметили на предприятии, основная причина частых трудностей заключается в значительном перепаде давления между центральным тепловым пунктом и местом распределения воды в жилом доме. Из-за существенного снижения напора горячая вода практически отсутствует на верхних этажах здания.

«По нашим скромным подсчетам, на сегодняшний момент как минимум четыре соседних многоквартирных жилых дома курсируют на гране полного засора сетей горячего водоснабжения. И мы ничего не можем с этим поделать, как и не можем молчать о данной проблеме, которая с каждым днем встает все более и более остро» - заключили сотрудники предприятия.