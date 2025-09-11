Сети горячего водоснабжения в Пскове вновь забились известковыми отложениями

Ухудшение подачи горячей воды на верхних этажах произошло на Завеличье и Запсковье из-за известковых отложений в трубах, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»
Специалисты пояснили: проблема заключается в том, что магистральные сети горячего водоснабжения снова полностью забились известковыми отложениями.
На предприятии напомнили, каким образом образуются отложения в трубах.
«После остановки котельного оборудования весь осадок, который был в нагретой холодной воде, остывает и превращается в камень. Попутно он охлаждается, коксуется, и образуются своеобразные "пробки", которые ограничивают пропускную способность труб. Найти конкретное место, где образовались эти пробки, невозможно без полного демонтажа всей трубной части системы горячего водоснабжения, которую нельзя себе представить без раскопок. Режем трубы, достаем их из земли, выбиваем известковый налет, заново все собираем и опускаем в траншею. После чего ждем год, пока все снова не забьётся. А потом история повторяется», - добавили в ПТС.