ЖКХ

Сети горячего водоснабжения в Пскове вновь забились известковыми отложениями

Ухудшение подачи горячей воды на верхних этажах произошло на Завеличье и Запсковье из-за известковых отложений в трубах, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

«Наши официальные ресурсы просто завалены обращениями жителей. Многие из которых с пониманием относятся к той ситуации, которая сейчас имеет место быть. Другие же с насмешками пишут, что наше предприятие - это "шайка идиотов", которые постоянно капают сети в одних и тех же местах. Находятся и такие граждане (натуральные провокаторы), которые бегают вокруг наших коллег с мобильными телефонами, ведут запись происходящего без личного согласия наших сотрудников и даже всячески пытаются спровоцировать конфликтные ситуации, чтобы потом во всеуслышание заявить о том, какие мы все невоспитанные и мерзкие людишки. К счастью, у нашим ребят хватает чувства такта и выдержки», - начали свой рассказ на предприятии.

Специалисты пояснили: проблема заключается в том, что магистральные сети горячего водоснабжения снова полностью забились известковыми отложениями.

«По имеющейся у нас информации, верхние этажи многоквартирных жилых домов почти перестали получать горячую воду. И все это произошло практически сразу после двухнедельной остановки котельных. Мы понимаем жителей. Никто не хочет терпеть подобного рода ограничения!» - сообщили в ПТС.

На предприятии напомнили, каким образом образуются отложения в трубах.

«После остановки котельного оборудования весь осадок, который был в нагретой холодной воде, остывает и превращается в камень. Попутно он охлаждается, коксуется, и образуются своеобразные "пробки", которые ограничивают пропускную способность труб. Найти конкретное место, где образовались эти пробки, невозможно без полного демонтажа всей трубной части системы горячего водоснабжения, которую нельзя себе представить без раскопок. Режем трубы, достаем их из земли, выбиваем известковый налет, заново все собираем и опускаем в траншею. После чего ждем год, пока все снова не забьётся. А потом история повторяется», - добавили в ПТС.