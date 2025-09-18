ЖКХ

Завершается сложный этап ремонта канализационного коллектора на Запсковье

Подрядчик муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» завершает важный и сложный этап ремонтных работ на канализационном коллекторе на участке улиц Алтаева - Петрова - Ипподромная, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото и видео: «Горводоканал»

Как сообщили представители «Горводоканала», сейчас осуществляется замена 155-метрового сегмента изношенной трубы на современную полиэтиленовую диаметром 500 мм и с улучшенной пропускной способностью.

«Замена осуществляется методом санации, или "протяжки с разрушением". При этом старая труба разрушается буровой головкой машиной горизонтально направленного бурения, и на освобождающееся в грунте место постепенно затягивается новая труба», - рассказали в «Горводоканале».

Работы производятся от улицы Крупской в сторону Государственного архива Псковской области. Метод позволяет избежать масштабных земляных работ с поверхности и существенно экономит время производства работ.