ЖКХ

Перейти к гибкому регулированию отопительного сезона предложили в ГД

В России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию, при котором отопление в первую очередь подают старым домам с высокими теплопотерями, а отключают современным зданиям, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.

«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами. Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже», — сказал Кошелев.

По словам парламентария, для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру, пишет РИА Новости.

«Новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев», — заключил он.