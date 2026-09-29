С 1 октября в Локнянском округе отопление появится в домах и соцучреждениях

Тепло в социальные учреждения и многоквартирные дома в Локнянском округе начнут подавать с 1 октября. Об этом сообщил глава округа Иван Белугин на своей странице в сети «ВКонтакте».

По словам главы Локнянского округа, коммунальщики готовились к отопительному сезону всё лето и провели ремонт участков теплотрасс и оборудования на котельных в Локне, Крестилово и Прискухе. «Эта работа необходима, чтобы в холодные месяцы система работала максимально стабильно», - отметил он.

При этом в течение октября бригады завершат ещё ряд мероприятий на тепловых сетях в Локне и Крестилово. «О работе бригад и возможных временных ограничениях будем дополнительно информировать жителей», - уточнил Иван Белугин.

Глава округа разъяснил, что запуск отопления требует времени на заполнение и регулировку системы и предупредил: «На отдельных участках система может завоздушиваться, поэтому где-то батареи могут прогреваться не сразу».

Если батареи остаются холодными, жителям необходимо сообщать об этом в свою управляющую компанию или в ЕДДС по телефону: 8 (81139) 2-21-96. «Прошу не откладывать такие обращения: чем быстрее информация поступит специалистам, тем быстрее они смогут разобраться в причине и устранить проблему», - заявил глава округа.

«Наша общая задача — спокойно войти в отопительный сезон и обеспечить тепло в домах и социальных учреждениях округа», - резюмировал Иван Белугин.