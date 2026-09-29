«Псковские тепловые сети» запустили отопительный сезон и перечислили 20 неготовых домов

Отопительный сезон в Пскове стартует сегодня, однако 20 многоквартирных домов и ряд социальных объектов остаются неподготовленными к подаче ресурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии «Псковские тепловые сети».

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Представители ПТС указали: подача ресурса в неподготовленные здания создает серьезные риски. По их словам, непроверенные внутридомовые системы, возможные утечки, засоры и проблемы с регулировкой приводят к тому, что обогрев не доходит до батарей или уходит впустую. Эксплуатация таких сетей грозит порывами в первые дни, холодными квартирами из-за завоздушивания и перерасходом энергии из-за плохой изоляции. В результате страдают не только управляющие компании, но и сами жители, которые остаются без тепла.

Общая готовность города к зиме составляет 98,3%. На предприятии подчеркнули, что к началу сезона не подготовились 20 многоквартирных домов, а также ряд социальных и ведомственных учреждений.

Среди многоквартирных домов два здания находятся на капитальном ремонте: улица Энтузиастов, 1 и 3.

Как рассказали в ПТС, управляющие компании допустили неготовность следующих адресов:

ООО «Район одиннадцать плюс» - три дома: улица Герцена, 6а; улица Труда, 35; улица Инженерная, 10/6.

ООО «Микрорайон №11» - шесть домов: улица Труда, 14, 18, 28; улица Белинского, 85, 85а; улица Ипподромная, 131.

ООО «Инженерный сервис» - один дом: улица Боровая, 18.

ООО «Жилищник» - один дом: улица Первомайская, 22.

Абсолютными лидерами неготовности стали ЖСК, ТСЖ и дома с непосредственным управлением. В их списке семь адресов: улица Рельсовая, 3; улица Карла Маркса, 3; Ленинградское шоссе, 13; улица Леона Поземского, 51; улица Николая Васильева, 71г; улица Яна Райниса, 54а; улица Инженерная, 82.

В списке неготовых социальных и ведомственных объектов значатся:

Два объекта здравоохранения (инфекционная больница): улица Красноармейская, 18; улица Кузнецкая, 23.

Шесть учреждений культуры: улица Конная, 3; улица Некрасова, 8, 10, 24; Октябрьский проспект, 34.

Пять ведомственных учреждений: Псковский кооперативный техникум (улица Калинина, 15) и филиал Университета ФСИН России (Зональное шоссе, 28, корпуса 1, 2, 3, 4).

Специалисты «Псковских тепловых сетей» также обозначили, что фиксируют каждый неподготовленный объект, составляют акты и направляют обращения в уполномоченные органы. На предприятии напомнили: подачу ресурса начинают не с открытия задвижек, а с проверки готовности каждого здания.