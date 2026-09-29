Второй рост за год: как изменятся тарифы ЖКХ в Псковской области 

Совсем скоро жителей Псковской области ждет очередное изменение платы за коммунальные услуги. С 1 октября вступят в силу новые тарифы - это второй этап индексации ЖКУ в 2026 году. Рассказываем, насколько вырастет стоимость коммуналки в регионе.

Фото сгенерировано нейросетью

Цены на коммунальные услуги повышаются в России ежегодно - их корректируют с учетом изменений, произошедших в экономике страны. Первый раз тарифы в этом году выросли 1 января, второй этап запланирован на октябрь. Предельная величина изменения тарифов для каждого региона своя - она определяется решением правительства Российской Федерации. В этот раз меньше всего они увеличатся в Хакасии - на 8%, сильнее всего - в Ставропольском крае, на 22%. В среднем рост по России составит около 9,9%.

В Псковской области индекс роста платы за ЖКУ равен 9,4%, но с возможностью увеличения до 2,1%.

«То есть при неизменных объемах потребления коммунальных услуг совокупный рост платы не может превысить 11,5% по сравнению с январем 2026 года. Но это не означает автоматического роста всей квитанции на тот же процент: итог будет зависеть от состава начислений, площади жилого помещения, фактического потребления услуг», - пояснили в управлении информационной политики правительства Псковской области.

При этом тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение устанавливаются не одинаково для всего региона, а индивидуально для каждой ресурсоснабжающей организации. Сейчас в Псковской области услуги по теплоснабжению оказывают 57 организаций, по водоснабжению и водоотведению - еще 48 компаний. Поэтому размер повышения зависит в том числе от конкретного населенного пункта и поставщика коммунальных услуг. Разберемся, как с 1 октября изменятся тарифы на воду и тепло в Пскове и Великих Луках.

Начнем с регионального центра. С 1 октября холодная вода от «Горводоканала» подорожает с 40,20 до 43,98 рубля за кубометр, а водоотведение - с 31,86 до 34,86 рубля за кубометр. В обоих случаях рост составит 9,4%. Тариф на теплоснабжение от «Псковских тепловых сетей» увеличится с 2748,97 до 3007,37 рубля за Гкал - также на 9,4%. При этом горячая вода состоит из двух компонентов. Стоимость тепловой энергии для ее нагрева вырастет на 10% - с 2090,15 до 2299,16 рубля за Гкал, а стоимость самой воды - на 9,4%, с 40,20 до 43,98 рубля за кубометр.

В Великих Луках с 1 октября также вырастут тарифы на воду и тепло. Холодная вода от муниципального предприятия «Водоканал» подорожает с 39,08 до 42,75 рубля за кубометр, а водоотведение - с 40,06 до 43,83 рубля. Рост в обоих случаях составит 9,4%. Тариф на теплоснабжение от «Тепловых сетей г. Великие Луки» увеличится с 3034,84 до 3320,11 рубля за Гкал - также на 9,4%. Что же касается горячей воды, тепловая энергия для ее нагрева подорожает на 11% - с 2708,32 до 3006,24 рубля за Гкал. А цена самой воды вырастет с 39,08 до 42,75 рубля за кубометр - на 9,4%.

Есть и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются сразу для всей Псковской области. Так, стоимость одного киловатт-часа электричества в городских населенных пунктах региона изменится с 6,88 до 7,65 рубля - рост составит 11,2%. Природный газ подорожает на 9,8% - с 9,09 до 9,98 рубля за кубометр.

Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами будет зависеть от зоны области. Для северной зоны он вырастет с 770,42 до 842,84 рубля за кубометр, для южной - с 628,95 до 688,07 рубля. В обоих случаях рост будет равен 9,4%.

При этом в областном информуправлении напомнили, что государство реализует меры социальной адресной поддержки малообеспеченных семей:

«Если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего человека превышают 22%, следует обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для оформления адресной субсидии и получать от государства помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг».

Таким образом, уже в октябре жители Псковской области начнут оплачивать коммунальные услуги по новым тарифам. Изменения отразятся в ближайших квитанциях, а следующий этап индексации ожидается в июле 2027 года.

Елизавета Левадная