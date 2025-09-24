Псковcкая обл.
ЖКХ

«Управляйки» для домов на улицах Шестака и Достовалова в Пскове должны выбрать до 12 декабря

25.09.2025 10:31

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области обнаружило, что в Пскове истёк срок действия договоров на управление многоквартирными домами по улицам Шестака и Майора Достовалова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. Новый конкурс не проводился. 

Ведомство установило, что отсутствие организации нового конкурса после окончания сроков договоров нарушает требования антимонопольного законодательства. Для устранения нарушения администрации Пскова необходимо провести конкурс по выбору управляющей компании не позднее 12 декабря.

В случае невыполнения этого требования Псковское УФАС России намерено возбудить антимонопольное дело в отношении муниципалитета, что может повлечь дополнительные юридические последствия.

Источник: Псковская Лента Новостей
25.09.2025, 11:510 Олег Брячак: Оппозиционные партии расслабились, но на выборах в областное Собрание мы такой ошибки не допустим 25.09.2025, 11:360 Вандалы повредили вазоны в «Нашем сквере» в центре Опочки  25.09.2025, 11:300 Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает против ликвидации двухуровневой системы МСУ 25.09.2025, 11:190 Аварийное отключение произвели в Великих Луках из-за повреждения водовода
25.09.2025, 11:110 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? 25.09.2025, 11:070 В себежской деревне Китово сгорели два человека 25.09.2025, 11:010 Стартует первая после депутатских каникул сессия Псковского областного Собрания 25.09.2025, 10:550 Ограничение движения на участке улицы Металлистов в Пскове продлили до 30 сентября
25.09.2025, 10:400 Фотофакт: Лосей заметили на объездной Пскова 25.09.2025, 10:310 «Управляйки» для домов на улицах Шестака и Достовалова в Пскове должны выбрать до 12 декабря 25.09.2025, 10:250 Учения по пресечению диверсионно-террористического акта провели в Псковской области 25.09.2025, 10:150 Мошенники начали выманивать коды от «Госуслуг» под видом работников библиотек
25.09.2025, 09:510 «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова после капремонта? 25.09.2025, 09:380 Псковский суд заочно арестовал четырех украинцев за контрабанду 112 кг наркотиков 25.09.2025, 09:320 В Пскове продолжают принимать заявки на конкурс Литературного пространства 25.09.2025, 09:150 Движение транспорта ограничат в Пушкинских Горах на время сельскохозяйственной ярмарки
25.09.2025, 09:000 Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому 25.09.2025, 08:400 Псковичи назвали рейтинг престижных профессий - опрос 25.09.2025, 08:200 Тушка цыпленка-бройлера подорожала в опте на 34% 25.09.2025, 08:000 Образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодёжной политики пройдет в Печорах
25.09.2025, 07:300 В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора 25.09.2025, 07:000 Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября 24.09.2025, 22:000 Названы семь «красных флагов» на первой встрече с пластическим хирургом 24.09.2025, 21:400 Лауреат премии «Органист года 2022» даст концерт в Пскове
24.09.2025, 21:200 Фитосанитарную зону по повилике установили в Островском районе 24.09.2025, 21:040 Возведение каркаса котельной завершается в псковских Хотицах 24.09.2025, 21:000 Опубликована программа второго дня литературного фестиваля «Книжная яблоня» 24.09.2025, 20:430 Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Пушкинских Горах
24.09.2025, 20:400 Детский фонд провёл презентацию проекта «Футбол будущего» 24.09.2025, 20:200 Псковский курсант приняла участие во Всероссийском форуме «Территория БезОпасности» 24.09.2025, 20:000 Йоркширского терьера не пропустили через псковскую границу в Германию 24.09.2025, 19:560 В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие выставки к 120-летию археолога Григория Гроздилова
24.09.2025, 19:400 Книги из «Михайловского» нашли новых читателей в Беларуси 24.09.2025, 19:200 Территорию школы №3 в Пскове начали благоустраивать 24.09.2025, 19:000 Банк изъял дом и участок великолучанки за неуплату по ипотеке через суд 24.09.2025, 18:300 День учителя по-псковски: ресторан «Гельдт» и мастерская цветов «СделалаСаша» запускают праздничный конкурс
24.09.2025, 18:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 сентября 24.09.2025, 18:200 «Зверьё моё»: Как наладить контакт с собакой и окружающими 24.09.2025, 18:000 Псковское отделение «Деловой России» и Петербургский госуниверситет начали сотрудничать 24.09.2025, 17:510 Опубликован календарь праздничных и выходных дней 2026 года
24.09.2025, 17:490 «Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе. ВИДЕО 24.09.2025, 17:380 День в истории ПЛН. 24 сентября 24.09.2025, 17:380 В Пскове прошли II региональные соревнования по боксу на призы ПАО «Авар» 24.09.2025, 17:290 О фольклорном интерактиве для первого межрегионального турмаршрута рассказали в «Михайловском»
24.09.2025, 17:190 Псковский театр драмы встретили на Алтае по национальному обычаю 24.09.2025, 17:140 Законодательный и агропромышленный комитеты Собрания провели заседания накануне сентябрьской сессии 24.09.2025, 17:070 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии. ВИДЕО 24.09.2025, 16:580 Андрей Козлов подвел промежуточные итоги сельскохозяйственного сезона
24.09.2025, 16:550 Псковская гордума и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве 24.09.2025, 16:500 CHANGAN CS35PLUS NEW — уже в Пскове 24.09.2025, 16:490 В ходе рейда на псковских дорогах приставы изъяли автомобиль у уроженца Таджикистана 24.09.2025, 16:460 Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов
24.09.2025, 16:330 Детскую площадку на Запсковье требуют отремонтировать через суд 24.09.2025, 16:260 Электровелосипедист наехал на пожилую женщину в Невеле 24.09.2025, 16:190 Псковского подростка задержали за покушение на теракт в Петербурге 24.09.2025, 16:170 В Пскове открылся восьмой литературный фестиваль «Книжная яблоня» 
24.09.2025, 16:080 МЧС победило в псковском турнире по волейболу памяти Александра Невского 24.09.2025, 16:060 География псковского проекта «Экомышление» расширилась до Крыма 24.09.2025, 15:531 С октября зарплаты госслужащих и дипломатов увеличатся на 7,6% 24.09.2025, 15:471 «Дневной дозор»: Почему падает качество воды в водоемах Псковской области?
24.09.2025, 15:450 ДТП произошло на перекрестке улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта в Пскове 24.09.2025, 15:410 С 1 января МРОТ вырастет до 27 тысяч рублей — Мишустин 24.09.2025, 15:400 В полуфинал «Мисс/Миссис Псков-2025» прошли 28 участниц  24.09.2025, 15:330 Трагикомедию «Папа» покажут сегодня в псковской филармонии
24.09.2025, 15:280 Андрей Козлов: Решение о введении ЧС из-за переувлажненной почвы было верным 24.09.2025, 15:150 Безработного подозревают в краже сигарет и водки из опочецкого магазина 24.09.2025, 15:130 Проект «Эконаследие» охватит природные территории Псковской и Новгородской областей 24.09.2025, 15:110 Автомобиль с прицепом стал участником ДТП на площади Ленина в Пскове
24.09.2025, 15:100 Ответственные за секретное делопроизводство появятся в штате областного Собрания 24.09.2025, 15:050 Андрей Козлов: Вопрос мелиорации — это наша серьезная боль 24.09.2025, 14:590 ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 24.09.2025, 14:552 В Псковской области хотят переименовать деревни Волышево и Машарино
24.09.2025, 14:470 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 25 сентября 24.09.2025, 14:370 Новым округам Псковской области могут продлить срок заключения соглашения со Счетной палатой 24.09.2025, 14:310 Андрей Козлов о ценообразовании на сельхозпродукцию: Это гадание на кофейной гуще 24.09.2025, 14:220 Годовой абонемент в аквапарк можно выиграть в псковском ТЦ «Максимус»
