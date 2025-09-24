ЖКХ

«Управляйки» для домов на улицах Шестака и Достовалова в Пскове должны выбрать до 12 декабря

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области обнаружило, что в Пскове истёк срок действия договоров на управление многоквартирными домами по улицам Шестака и Майора Достовалова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. Новый конкурс не проводился.

Ведомство установило, что отсутствие организации нового конкурса после окончания сроков договоров нарушает требования антимонопольного законодательства. Для устранения нарушения администрации Пскова необходимо провести конкурс по выбору управляющей компании не позднее 12 декабря.

В случае невыполнения этого требования Псковское УФАС России намерено возбудить антимонопольное дело в отношении муниципалитета, что может повлечь дополнительные юридические последствия.