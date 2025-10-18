ЖКХ

Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга

Решение взыскать с ООО «Строй-Вектор» в пользу ООО «Кировская строительная организация» более 343 тысяч рублей долга за оказанные услуги по строительному контролю оставлено судом апелляционной инстанции без изменений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Между ООО «Строй-Вектор» и ООО «Кировская строительная организация» был заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением капитального ремонта в многоквартирных домах в Пскове по адресам:

улица Военный городок-3, 50;

улица Вокзальная, 36;

улица Звездная, 18 (водоотведение/ХВС);

улица Инженерная. 86;

улица Леона Поземского, 44 (ХВС/водоотведение);

улица Плехановский посад, 71 (теплоснабжение/ХВС);

улица Свердлова, 50;

улица Свердлова, 70;

улица Спегальского, 8 (водоотведение/ХВС).

С даты подписания контракта и до середины августа 2023 года исполнитель оказывал услуги по договору, что подтверждалось, в том числе, записями в журналах, еженедельными отчетами. Впоследствии исполнитель перестал оказывать услуги, указывая на расторжение договора.

Заказчик, в свою очередь, отказался оплачивать данные услуги. Вместе с тем услуги строительного контроля приняты в рамках договора, заключенного с ООО «Строй-Вектор», в полном объеме и без замечаний.

Заказчик предъявил исполнителю встречные требования о взыскании 1 118 000 рублей штрафных санкций за ненадлежащее выполнение своих обязанностей (отрицает одностороннее расторжение договора).

Суд, рассматривая дело, установил правомерность предъявленных требований о взыскании фактически оказанных услуг по осуществлению строительного контроля до середины августа 2023 года. Также суд посчитал обоснованными предъявленные требования заказчика о взыскании штрафных санкций, ввиду отсутствия одностороннего расторжения договора со стороны исполнителя, однако скорректировал их размер с учетом обстоятельств дела и применил положения о чрезмерности. Учитывая произведенный зачет заявленных требований, суд взыскал с ООО «Строй-Вектор» в пользу ООО «Кировская строительная организация» более 343 тысяч рублей.