Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга

Решение взыскать с ООО «Строй-Вектор» в пользу ООО «Кировская строительная организация» более 343 тысяч рублей долга за оказанные услуги по строительному контролю оставлено судом апелляционной инстанции без изменений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.
Между ООО «Строй-Вектор» и ООО «Кировская строительная организация» был заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением капитального ремонта в многоквартирных домах в Пскове по адресам:
С даты подписания контракта и до середины августа 2023 года исполнитель оказывал услуги по договору, что подтверждалось, в том числе, записями в журналах, еженедельными отчетами. Впоследствии исполнитель перестал оказывать услуги, указывая на расторжение договора.
Заказчик, в свою очередь, отказался оплачивать данные услуги. Вместе с тем услуги строительного контроля приняты в рамках договора, заключенного с ООО «Строй-Вектор», в полном объеме и без замечаний.
Заказчик предъявил исполнителю встречные требования о взыскании 1 118 000 рублей штрафных санкций за ненадлежащее выполнение своих обязанностей (отрицает одностороннее расторжение договора).
Суд, рассматривая дело, установил правомерность предъявленных требований о взыскании фактически оказанных услуг по осуществлению строительного контроля до середины августа 2023 года. Также суд посчитал обоснованными предъявленные требования заказчика о взыскании штрафных санкций, ввиду отсутствия одностороннего расторжения договора со стороны исполнителя, однако скорректировал их размер с учетом обстоятельств дела и применил положения о чрезмерности. Учитывая произведенный зачет заявленных требований, суд взыскал с ООО «Строй-Вектор» в пользу ООО «Кировская строительная организация» более 343 тысяч рублей.