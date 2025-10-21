ЖКХ

Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании

Как повысить собираемость средств на выполнение региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, обсудил комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Заседание под председательством Андрея Козлова прошло в преддверии октябрьской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Поводом для разговора о необходимости усиления работы с неплательщиками стало предстоящее повышение размера взноса на капитальный ремонт. Врио министра по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева озвучила, что в 2026 году ежемесячный платёж предлагается повысить с 11,58 до 12,97 рубля за квадратный метр в домах без лифта и с 13,24 до 14,83 рубля за квадратный метр в домах с лифтом.

По словам специалиста, норматив не является экономически обоснованным – чтобы покрыть фактические расходы, собственники должны платить в три раза больше. При этом собираемость платежей в среднем по области держится на уровне 90%, в разрезе муниципальных образований колеблется от 74 до 94%.

Парламентарии признали, что установить экономически обоснованный взнос на капремонт не представляется возможным, и призвали регионального оператора усилить работу с неплательщиками, в том числе в судебном порядке. По предложению Андрея Козлова парламентский комитет обратится в региональное правительство с рекомендацией увеличить штат юристов фонда капитального ремонта.

Присутствующий на заседании вице-губернатор Игорь Шатурный заверил депутатов, что ситуация держится на постоянном контроле и принимаются меры для повышения собираемости взносов на капремонт. «Так, совместно с Псковэнергосбытом мы договорились о единой "платёжке", которая позволяет увеличивать сбор платежей», - привёл пример заместитель губернатора.

Руководитель фонда капитального ремонта Андрей Анисимов также рассказал о претензионной работе с должниками. По его словам, в процентном выражении задолженность населения практически не растёт, в абсолютных цифрах достигла 682 млн рублей. Специалист рассказал, что помимо обращений в суд, фонд намерен применять дополнительный способ досудебного воздействия на неплательщиков – телефонные звонки должникам. «Мы проанализировали опыт других субъектов и убедились, что этот метод работает и даёт быстрый эффект», - уточнил Андрей Анисимов. По просьбе депутатов, руководитель фонда также представил информацию о взаимодействии с подрядчиками и контроле за ходом выполняемых работ.