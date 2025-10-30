ЖКХ

Оформить получение электронной квитанции за газ могут псковичи

Потеря бумажной квитанции может стать проблемой для тех, кто привык своевременно оплачивать свои счета. Для повторного получения платежного документа необходимо посетить клиентский центр и потратить время на ожидание в очереди. Однако этого можно избежать, получая квитанции на свою электронную почту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Компания предлагает абонентам возможность оформить услугу получения квитанций по электронной почте, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться или быть зарегистрированным в сервисе «Личный кабинет». Подключение услуги осуществляется всего в два клика, и с момента активации платежный документ будет ежемесячно приходить на указанный адрес электронной почты.

Также подключение данной услуги можно оформить в любом клиентском центре компании, заполнив соответствующую форму заявления. Можно выразить свое желание о получении электронной квитанции, написав заявление, на официальную электронную почту компании: prg@pskovregiongaz.ru.

«Получение электронной квитанции имеет множество преимуществ. Счета будут приходить быстрее, и вы сможете получить доступ к ним, даже находясь за пределами региона (например, в командировке). Квитанцию можно просмотреть на компьютере, планшете или смартфоне. Кроме того, с этой услугой вы сможете получать несколько электронных документов и оплачивать не только свои счета, но и счета пожилых родственников, избавляя их от необходимости стоять в очередях», - отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

При желании можно в любой момент отказаться от этой услуги. Отказ можно оформить в также «Личном кабинете», по электронной почте или подав письменное заявление в клиентском центре компании. В этом случае квитанции снова будут доставляться в почтовый ящик.