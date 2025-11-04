ЖКХ

«Экогрупп» не должен вывозить с контейнерных площадок ветки и листву — директор

Генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) подробно объяснил, что относится к твердым коммунальным отходам (ТКО), а что — нет, остановившись на острой проблеме вывоза порубочных остатков и растительности.

Денис Кузнецов напомнил, что «Экогрупп», как региональный оператор, обязан вывозить только ТКО — это предметы потребления, утратившие свои свойства. К ним также относятся строительные отходы от текущего ремонта, например, старый линолеум или обои. Однако отходы, образующиеся при уборке дворовых территорий, такие как порубочные остатки, листва и скошенная газонная трава, к ним не относятся.

Ключевым изменением, по словам руководителя, стало вступление в силу с 1 сентября нового постановления №293. Этот документ прямо запрещает складировать растительные отходы на контейнерных площадках и в иных местах сбора мусора.

«Соответственно, если это запрещено, человек не имеет права туда это все приносить, а значит, это никак не относится к работе регионального оператора», — подчеркнул Денис Кузнецов.

Руководитель также пояснил, что такие отходы, как ветки и листва, не прописаны в нормативе накопления ТКО, так как имеют большой объем при малом весе, что делает их вывоз экономически невыгодным для регионального оператора.

«Это прямые убытки регионального оператора. Управляющие компании или жители, которые срубили куст и относят его на контейнерную площадку, думают: "Это мусор, значит, регоператор должен его увезти". Но это не так», — отметил Денис Кузнецов.

В настоящее время, добавил директор, на федеральном уровне обсуждается окончательный состав отходов, которые будут отнесены к ТКО. Это поставит точку в спорах о том, чьей обязанностью является вывоз порубочных остатков и другой растительности.