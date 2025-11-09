ЖКХ

В псковской деревне Хотицы идет установка котлов для газовой котельной

В деревне Хотицы, где по программе комплексного развития территорий (КРТ) реализуется проект «Невский парк», подрядчик активно выполняет свои обязательства. На текущий момент идет установка ранее доставленных котлов для газовой котельной. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Шаг за шагом движемся к завершению реализации проекта КРТ», — отметила Наталья Федорова. Она добавила, что контур здания котельной уже закрыт, и внутри ведутся работы по установке оборудования. «Подключены четыре ранее доставленных котла, и теперь котельную видно издалека — смонтированы трубы!» — сообщила она.

Глава района подчеркнула важность данного объекта для муниципалитета: «Это важный объект, который стоит на особом контроле. Мы продолжаем практику еженедельных планерок с исполнителем работ по котельной и застройщиком».

Наталья Федорова также отметила, что работа по строительству многоквартирных жилых домов, в которых будет социальная составляющая — квартиры для переселенцев из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот, идет полным ходом. «Активно растут этажи, в домах с закрытым контуром ведутся отделочные работы», — добавила она.