ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: На пути к чистой воде

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня поговорим о работе по обеспечению населения города Пскова холодным водоснабжением и водоотведением. Как водоканал провел сезон 2025 года? Как известно, год был чрезвычайно влажный, в регионе даже было объявлено ЧС по переувлажнению почвы. Как с таким количеством воды справилась псковская ливневка, выдержала ли нагрузку? Какие ремонты удалось выполнить за период уходящего года? Самые крупные и важные объекты сезона: коллектор на Западной сделан, работа на Запсковье продолжается? Каково отношение водоканала к ситуации судов заказчика и подрядчика по станции умягчения воды? Как без нее работается, какие проблемы она помогла бы решить уже сейчас?

Об этом и многом другом поговорим с заместителем директора по производству МП города Пскова «Горводоканал» Олегом Панкевичем.