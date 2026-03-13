 
ЖКХ

«ПЛН FM» и «Псковские тепловые сети» запускают проект «Тепло нашего города»

Новую публицистическую и просветительскую программу - «Тепло нашего города» - запускает радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это совместный проект с одним из старейших и самых известных в городе предприятий - «Псковские тепловые сети». 

В первом выпуске программы гость студии - директор ПТС, один из самых опытных коммунальщиков региона Игорь Максимов - расскажет о миссии, сути и содержании проекта. 

Почему слоганом «Псковских теплосетей» стало «Тепло нашего города»? Какой смысл кроется в этой фразе? Какое значение предприятие имеет для Пскова? Какова его социальная миссия? Есть ли на «Псковских тепловых сетях» преемственность поколений? Что является главным предметом для гордости у коллектива предприятия?

Ведущий - Максим Костиков.

