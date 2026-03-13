 
ЖКХ

Псковичи потратили почти 12 млрд рублей на коммунальные услуги в 2025 году

0

В преддверии Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно‑коммунального хозяйства (отмечается 15 марта) Псковстат представил предварительные данные о расходах жителей региона на жизненно важные услуги в 2025 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, на коммунальные услуги псковичи потратили 11,9 млрд рублей. 

Изображение: Псковстат

В общем объеме платных услуг, оказанных населению Псковской области в январе-декабре 2025 года, услуги жилищно-коммунального хозяйства занимали значительную долю. По предварительным данным, она составила 33,9%, или 15,6 млрд рублей.

Коммунальных услуг населению было предоставлено на сумму 11,9 млрд рублей (25,8% в общем объеме платных услуг), жилищных услуг – на 3,7 млрд рублей (8,1%).

Бытовые услуги в структуре общего объема платных услуг населению занимали 12,3%, или 5,6 млрд рублей.

В структуре объема бытовых услуг лидирующие позиции занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по ремонту и строительству жилья – 66,4% от объема бытовых услуг. Жители Псковской потратили на них в общей сложности 3,7 млрд рублей.

Другими популярными бытовыми услугами для жителей области стали услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий. Их оказано на сумму 228,3 млн рублей (4% от объема бытовых услуг), услуг саун, бань и душевых оказано на 207,1 млн рублей (3,7%), услуг по изготовлению, сборке и ремонту мебели – на 204,9 млн рублей (3,6%).

