В Пскове завершен капитальный ремонт котельной на объекте ЖКС №9

В рамках контракта между Центральным жилищно-коммунальным управлением Минобороны России и ООО «Электросила» выполнены работы по капитальному ремонту котельной, находящейся в эксплуатационном обслуживании ЖКС №9 (Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО). Технический заказчик – ЖКС №9 осуществлял контроль за качеством и сроками выполняемых работ. Непосредственно на объекте строительный контроль вел начальник теплового хозяйства производственного участка №9/1 (Псков). 

Фотографии: ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО)

«Подрядная организация, выполнявшая ремонт котельной, проявила себя как высококвалифицированной, так и исполнительной в вопросах организации работ и качественной их составляющей. Ремонтные работы были выполнены в соответствии с утвержденными графиками качественно и в полном объеме», - отметили в Центральном жилищно-коммунальном управлении Миинобороны России (по ЛенВО). 

Оборудование котельной работает в штатном режиме, замечания отсутствуют.

Ремонт данной котельной позволяет обеспечивать тепловой энергией комплекс зданий и сооружений, в которых несут службу и проживают военнослужащие. 

