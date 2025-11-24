ЖКХ

Старые дворовые песни о главном

Дворы в Пскове почти перестали ремонтировать. В условиях дефицита ресурсов эту статью расходов порезали одной из первых, констатирует обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Она называет причины деградации территорий у многоквартирников. Также наш автор вспоминает, какими темпами совсем недавно двигался ремонт, и предрекает, что для наведения порядка вполне может появиться очередной сбор по аналогии с капремонтом многоквартирных домов.

Выпавший в Пскове снег прикрыл еще одну городскую проблему. Мы недавно рассказывали о том, как зимние осадки помогают высветлять городские улицы, раз уж фонари с этой работой не справляются.

Пришло время подсветить еще один вопрос. Важное уточнение: это не критика отдельных чиновников, а скорее констатация условий, в которых им приходится выкручиваться, пытаясь сшить семь шапок из одного скудного бюджета, решить, откуда срезать недостающее — с дорог или со школ? Главное условие этой задачи, остающейся пока без решения, кроется в отсутствии денег в муниципальном бюджете. Ремонт дворов почти встал, опустившись до уровня «пяток в год». Но на эти едва заметные крохи денег тратится столько же, сколько в иные годы уходило на десятки территорий. Проблема эта отнюдь не городская. Одним из вариантов ее решения могло бы стать создание региональной программы, рассчитанной на несколько лет. Но для появления таковой нужно бронировать деньги в областном бюджете, а до того — начать такую возможность хотя бы обсуждать. Тем более, прямо сейчас депутаты областного Собрания работают над бюджетом на будущий год.

Вот и поговорим о проблеме, пытаясь приблизить ее решение.

Незадолго до первого снегопада на Псковской Ленте Новостей вышел фоторепортаж Анны Тягуновой про «лунный ландшафт» рядом с многоквартирниками областной столицы. Некоторые лужи настолько обширны и так прочно укоренились, что стали местом обитания уток.

Однако главные обитатели наших дворов — автомобили. Сейчас не будем вдаваться в детали, говорить о культуре автовладения и прочих философских вещах. Сосредоточимся на ситуации не в идеальном мире в вакууме, а в наших родных дворах. Старые — спроектированы с советским размахом, подчас с масштабными зелеными зонами, но инженеры 60-х и 70-х годов не имели возможности заглянуть в будущее и увидеть число машин, которыми горожане заполнят пространства под своими окнами. В Союзе один автомобиль был не на семью, а на подъезд, и с тех пор многое переменилось. В том числе, в разы вырос уровень обеспеченности личным транспортом.

Типичная картина в псковских дворах. Фото контрольного управления городской администрации.

В любой двор можно прийти и пачками выписывать штрафы за парковки на некогда зеленой зоне. А где еще парковаться? Проблема, на самом деле, решается просто, созданием парковочных карманов во время ремонта дорожек. Но ремонта нет и не предвидится.

Не лучше и в новых дворах. Только совсем недавно, можно сказать, вчера — в 2019 году — в Псковской области изменили норматив обеспеченности парковочными местами в новостройках, подняв коэффициент с 0,24 до 0,84. То есть место для 84 машин положено на каждые 100 квартир. До того десятки лет новые дома возводились по старым нормам, а застройщики брали земли ни на сантиметр больше, чем нужно для соблюдения нормативов. В итоге относительно новые крошечные дворы битком забиты машинами.

В итоге, нагрузка такая, что дворы не выдерживают. Фраза «выглядят, как после бомбежки» - расхожая, тем не менее, эта метафора зачастую довольно точно отражает положение дел.

Ремонта требуют — именно требуют и срочно! — уже сотни псковских дворов. Однако сейчас почти все, что могут предложить власти — привезти «Камаз» асфальтовой крошки после фрезеровки дорог и засыпать самые вопиющие ямы.

В обозримой ретроспективе в год делали по 15-20 дворов, а в пиковые годы (обычно, перед выборами) их число доходило до 80. Так работала муниципальная программа при главе Пскова Иване Цецерском и главе администрации Игоре Калашникове, и не надо быть старожилом, чтобы это помнить. Но даже тогда темп все равно был недостаточным, пока ремонтировали один двор, деградировали три других. Еще в 2018 году Иван Цецерский называл сумму в 2,5 млрд рублей (в тех еще ценах), необходимых для ремонта в 957 неблагоустроенных дворах областной столицы.

Иных уж нет, а те далече. И сейчас очередь просто копится. По субъективным ощущениям — без надежды на рассасывание.

Понятно, что городской администрации самостоятельно этот камень не сдвинуть. Своих средств на все не хватает, на то и на это подкидывает региональный и федеральный бюджет. А «большой казне» в последние годы стало и вовсе не до дворов. Пример — федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Тот, где мы ежегодно голосуем за объекты благоустройства на будущий сезон. Если в прошлые годы в Пскове приводили в порядок несколько общественных территорий и делали что-нибудь во дворах, то в голосовании нынешнего года за объекты на следующий, победителя всего два: сквер на пересечении улицы Чудской с улицей Ижорского Батальона и общественная территория на улице Индустриальной. Дворов на выбор не предлагали вовсе, в последний раз три спортивных площадки для дворов победили в голосовании 2023 года. До того бывали еще детские комплексы. Как правило, к результатам федерального голосования подтягивали региональные и муниципальные деньги. Чтобы не ставить новую конструкцию посреди разрухи, двор более-менее облагораживали.

Мне сейчас напомнят про территориальные общественные самоуправления. Мол, есть же рабочая схема, пиши проект, получай деньги на свой двор. Но при всех плюсах системы и конкретных примерах реализованных проектов (о которых Псковская Лента Новостей регулярно рассказывает), надо все-таки признать, что ТОСы — не универсальная таблетка для решения всех проблем. Это больше способ объединить под официальной шапкой неравнодушных граждан, имеющих потребность и моральный ресурс менять среду вокруг себя, и предоставить им фронт работы. Да и суммы, которые выделяют ТОСам — смешные по сравнению с необходимым объемом для комплексного проведения работ. На грант можно решить одну конкретную проблему: скамейки поставить или ящики в подъезде заменить. А так, чтобы через этот инструмент окультурить все пространство вокруг дома, надо лет десять бесперебойно побеждать в конкурсах.

Есть еще нюанс, который пока нечасто фигурирует, но однажды может выйти на первый план. В прошлом году ныне ушедший (а скорее — уехавший) в отставку глава регионального комитета по ЖКХ Сергей Грахов отмечал, что за федеральные деньги нельзя ремонтировать дворы, принадлежащие собственникам, поэтому такие территории даже не выставляют на голосование, где и без того раньше побеждали единицы, а теперь дворов и вовсе нет.

Тут нужно пояснение. Некоторое время назад большинство территорий под многоквартирными домами было размежевано. Где-то ровно по границам дома, по отмостку, а где-то жильцы вполне законно прихватили и двор.

Палка эта о двух концах. Если отмежевался по отмостку, то не удивляйся, когда однажды твой просторный двор, спроектированный по широким советским нормам, уплотнит элитная новостройка. В обжитых районах метры продаются бойчее, только почти не осталось мест, где бы могли развернуться девелоперы. А раз земля муниципальная, то власти могут запросто отдать ее под застройку. Жителям скажут, мол, все равно двор у вас неопрятный, вместо газона — изъезженный пустырь, а в углу торчат доисторические железяки для выбивания ковров. Застройщик сейчас красоту наведет, заасфальтирует пятачок, что останется от бывшего двора. Точечная застройка в наших палестинах пока редкость, окраин хватает, а экономическая ситуация не сулит бурного развития рынку недвижимости. Все это спасает дворы от захвата с внезапным появлением новых соседей — но не от разрухи.

На втором конце — межевание двора в качестве общедомового имущества. Помню, как в медийном пространстве лет пятнадцать назад шла целая компания о том, как здорово быть собственником землицы рядом со своим домом. Мол, межуйтесь смело, всё ваше. Как выяснилось, «всё» — это и проблемы тоже.

И вот какая в связи с этим мысль. А не получится ли так, что однажды будет создан некий фонд ремонта дворов? Примерно так в конце 2013 года в Псковской области появился Фонд капремонта. После всех волн приватизации и развития ипотеки подавляющее число квадратных метров жилой площади оказалось в частных руках. И «ничейное» — лестницы и окна в подъездах, чердаки и крыши, коммуникации в подвалах — оказалось общедомовым имуществом. Текущее содержание со всеми покрасками-побелками-мытьем проводится за счет ежемесячной платы управляйкам. А как быть с капремонтом? Государство-то больше ничего не должно. Хотели быть полноправными владельцами? Владейте! Но теперь латать дыры в крыше и менять стояки отопления будете за свой счет. А раз сами скинуться не в состоянии, то создадим фонд и сделаем в него обязательный взнос.

Надеюсь, никому сейчас идею не подкидываю. В любом случае, какие-то решения принимать надо. Нельзя просто взять и поставить на паузу важную для горожан проблему. Она в этот момент никуда не денется, а только усугубится. Можно привести аналогию из домашнего хозяйства. Каждый, кто хоть раз пылесосил и мыл полы, знает: через очень непродолжительное время грязь будет на тех же местах. Но это не значит, что ее не нужно совсем убирать, иначе жилье быстро превратится в натуральный свинарник. Все это справедливо и для городского хозяйства. Пока ремонтируешь одни дворы, другие стремительно ветшают. Но это не значит, что не нужно делать вообще ничего. Иначе однажды город превратится в громадную руину. А это вовсе не то, чего бы нам всем — властям и горожанам — хотелось.

Юлия Магера