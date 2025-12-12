ЖКХ

В Локнянском округе обновили четверть тепловых сетей за два года

Локнянский муниципальный округ существенно продвинулся в модернизации коммунальной инфраструктуры: за два года обновлено 26% тепловых сетей. О результатах работ и планах на будущее в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал глава округа Иван Белугин.

Как сообщил гость студии, в этом году основной акцент был сделан на том, чтобы обеспечить тепло в домах жителей.

«Проблемы у нас ничем не отличаются от остальных муниципалитетов. В первую очередь сделано тепло в домах — подготовка к отопительному сезону стояла приоритетом», — подчеркнул Иван Белугин.

На подготовку к отопительному сезону в текущем году было направлено 5 млн 100 тысяч рублей. Из этой суммы 1 млн рублей выделило окружное Собрание депутатов, ещё 4 млн рублей поступило от правительства.

Общая протяжённость тепловых сетей в Локне и округе составляет около 6 км. За прошлый год заменили 972 метра трубопроводов, за текущий — ещё 586 метров. Особого внимания заслуживает деревня Кристилово, где смонтирована полностью новая система отопления — сейчас ведутся работы внутри домов и переговоры с управляющими компаниями; остаётся задача по строительству новой котельной, однако основные проблемы с сетями уже устранены.

«Такой процент — 26, я считаю, что это достойный результат. Мы хорошо поработали с командой», - отметил спикер.

Отдельно Иван Белугин обратил внимание на работу с территориальными общественными самоуправлениями (ТОС).

«Улица Любы Богомоловой получила полностью новый водопровод. ТОСовцы собрались, мы их поддержали. Тут был задействован комплексный подход», - заключил глава округа.