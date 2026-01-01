ЖКХ

Девять бригад энергетиков ликвидируют последствия налипания снега на провода в Куньинском округе

Работы по восстановлению электроэнергии ведутся в Куньинском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале главы округа Олега Лебедева.

«Уважаемые жители и гости Куньинского муниципального округа! В результате снегопада и понижения температуры произошло налипание снега на линии электропередач, которое привело к их массовому повреждению. На территории округа работают одновременно 9 бригад. Восстановление электроснабжения ведётся в круглосуточном режиме. Работа энергетиков осложняется повторными обрывами ЛЭП. На наиболее важных объектах установлены дизельгенараторы», - сообщил Олег Лебедев.

Он также напомнил, что в случае отсутствия электроснабжения можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа по телефону: 8 (81149) 2-15-16 (круглосуточно). 

«Пожалуйста, с целью контроля за ситуацией, оставляйте ваш номер телефона дежурному диспетчеру. Все заявки будут переданы на отработку в сетевую организацию. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях также можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220). Большое спасибо энергетикам, которые в эти праздничные дни ведут огромную и сложную работу по восстановлению электроснабжения», - добавил Олег Лебедев.

