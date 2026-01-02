Часть Великолукского округа остается без электричества из-за снегопада

Часть Великолукского округа остается без электричества 2 января из-за снегопада, сообщил глава округа Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

«В связи с обильным снегопадом, резким понижением температуры и сильным ветром на линиях электропередачи произошло значительное налипание снега. Это привело ко множественным повреждениям электросетей на территории нашего округа», - сказал Алексей Кузьмин.

В настоящее время работают 9 бригад энергетиков, которые ведут восстановительные работы в круглосуточном режиме. Но, к сожалению, процесс восстановления осложняется повторными обрывами линий.

В случае отсутствия электроснабжения просят сообщать о проблеме по следующим телефонам:

ПАО «Россети»: 8-800-220-0-220 (для мобильных телефонов – 220).

Единая дежурно-диспетчерская служба Великолукского муниципального округа: 8 (81153) 5-00-22 (круглосуточно).

«Искренняя благодарность энергетикам, которые в эти праздничные дни выполняют огромный и сложный объем работ по восстановлению электроснабжения», - заключил глава округа.