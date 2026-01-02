ЖКХ

Псковичей предупредили об изменении порядка оплаты холодной воды

С 1 января 2026 года в России изменился порядок оплаты холодной воды: за отсутствие счётчика или просроченную поверку придётся платить по тройному нормативу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковских коммунальных системах.

Ранее применялся повышающий коэффициент 1,5, теперь он вырастет до 3. Это касается только холодной воды — на горячую воду и электроэнергию правило не распространяется.

Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении..» обязывает собственников жилых домов и квартир устанавливать приборы учёта. Если их нет, оплата за потребление начисляется по нормативу с повышающим коэффициентом.

Несмотря на закон, счётчики до сих пор есть не у всех россиян.
Кто попадёт под новый тариф:

  • собственники без счётчика холодной воды;
  •  владельцы счётчиков, не прошедших поверку;
  • те, кто не передаёт показания счётчиков более полугода;
  • жильцы, проведшие поверку, но не сообщившие данные в управляющую организацию.
