Псковичей предупредили об изменении порядка оплаты холодной воды

С 1 января 2026 года в России изменился порядок оплаты холодной воды: за отсутствие счётчика или просроченную поверку придётся платить по тройному нормативу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковских коммунальных системах.
Ранее применялся повышающий коэффициент 1,5, теперь он вырастет до 3. Это касается только холодной воды — на горячую воду и электроэнергию правило не распространяется.
Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении..» обязывает собственников жилых домов и квартир устанавливать приборы учёта. Если их нет, оплата за потребление начисляется по нормативу с повышающим коэффициентом.
Несмотря на закон, счётчики до сих пор есть не у всех россиян.
Кто попадёт под новый тариф:
- собственники без счётчика холодной воды;
- владельцы счётчиков, не прошедших поверку;
- те, кто не передаёт показания счётчиков более полугода;
- жильцы, проведшие поверку, но не сообщившие данные в управляющую организацию.