Срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней с 1 марта

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца с 1 марта, что позволит избежать просрочек и начисления пени, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сказал Колунов.

По словам парламентария, данный закон направлен на поддержку россиян, пишет РИА Новости.

«Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12–15 числа. Им, конечно, удобнее будет оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени», — заключил он.

