 
ЖКХ

Прокуратура выявила нарушения температурного режима в Великолукской сельхозакадемии

0

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о теплоснабжении в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: Yandex

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения температурного режима в учебных корпусах учреждения. Несоблюдение установленных норм могло негативно влиять на условия обучения и самочувствие студентов и сотрудников.

По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица академии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ (нарушение санитарно‑эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Материалы дела направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Великие Луки. 22 января 2026 года состоялось заседание, по итогам которого должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026