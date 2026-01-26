Прокуратура выявила нарушения температурного режима в Великолукской сельхозакадемии

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о теплоснабжении в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: Yandex

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения температурного режима в учебных корпусах учреждения. Несоблюдение установленных норм могло негативно влиять на условия обучения и самочувствие студентов и сотрудников.

По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица академии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ (нарушение санитарно‑эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Материалы дела направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Великие Луки. 22 января 2026 года состоялось заседание, по итогам которого должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения.