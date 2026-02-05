 
ЖКХ

Из-за прорыва на Красноармейской набережной в Пскове два частных дома остались без воды

Во время ремонта водопровода на Красноармейской набережной в Пскове образовался излив воды, быстро ставший поводом для шуток среди пользователей соцсетей – многие назвали его «фонтаном», написал глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. По его словам, нарушенное водоснабжения двух частных домов будет восстановлено в течение дня. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

Глава города заверил, что специалисты оперативно устранили проблему. Инцидент никак не отразился на графике ремонтных работ, которые продолжаются согласно плану. 

Напомним, прорыв водовода произошел сегодня днем — из асфальта с силой ударил мощный столб воды, напоминающий гейзер.

