Из-за прорыва на Красноармейской набережной в Пскове два частных дома остались без воды

Во время ремонта водопровода на Красноармейской набережной в Пскове образовался излив воды, быстро ставший поводом для шуток среди пользователей соцсетей – многие назвали его «фонтаном», написал глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. По его словам, нарушенное водоснабжения двух частных домов будет восстановлено в течение дня.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Глава города заверил, что специалисты оперативно устранили проблему. Инцидент никак не отразился на графике ремонтных работ, которые продолжаются согласно плану.

Напомним, прорыв водовода произошел сегодня днем — из асфальта с силой ударил мощный столб воды, напоминающий гейзер.

На улице Максима Горького в Пскове до 15 марта ограничили движение для проведения работ по реконструкции водопровода.