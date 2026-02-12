 
ЖКХ

Около 7 тысяч онлайн-обращений жителей отработали псковские газовики за год

За 2025 год специалисты компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» рассмотрели около 7 тысяч онлайн-обращений, поступивших от жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компаний.

В течение года 6 982 обращения поступили через электронную почту компаний, порталы «Госуслуги» и «Единый оператор газификации», из них почти 150 вопросов направлены через интернет-приемную генерального директора и 415 через официальную группу газовых компаний в социальных сетях «ВКонтакте». Ответы заявители получают по электронной почте или по телефону.

В цифровом формате жители чаще всего уточняли вопросы начислений за газ, заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования, согласования даты и времени проведения работ, узнавали информацию по поверке, замене и установке газовых счетчиков и интересовались ходом выполнения президентской программы догазификации.

«Для нас очень важно, чтобы жители могли решить свои вопросы оперативно и спокойно. Все больше абонентов используют интернет-приемную генерального директора – это сервис, который помогает определить тему обращения, экономит время и делает взаимодействие с компанией проще», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.
