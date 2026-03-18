Ветераны СВО в Псковской области получают компенсацию в 50% за жилье и ЖКХ

Участники специальной военной операции, имеющие статус ветерана боевых действий, могут воспользоваться мерами социальной поддержки от государства в размере 50%, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве социальной защиты.

В Псковской области для данной категории граждан действуют льготы, предусмотренные федеральным законодательством, позволяющие вдвое сократить расходы на оплату жилого помещения.

Компенсация в размере 50% предоставляется ветеранам при наличии соответствующего удостоверения. Льгота распространяется на оплату найма и содержания жилого помещения, а также на взносы за капитальный ремонт. Расчет производится исходя из занимаемой общей площади жилья.

Кроме того, для ветеранов, имеющих инвалидность, предусмотрена дополнительная компенсация в размере 50% на оплату коммунальных услуг и обращение с твердыми коммунальными отходами. Расчет льготы производится по показаниям приборов учета (в пределах нормативов потребления) или по нормативам, если счетчики не установлены.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются, независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим. Данные льготы регулируются федеральными законами №5 «О ветеранах» и №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».