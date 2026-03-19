 
ЖКХ

Псковичей призвали сообщать газовикам о временном отсутствии по месту жительства

0

По действующему законодательству, при отсутствии сведений о показаниях прибора учета первые три месяца поставщик газа вынужден производить начисления расчетным способом, исходя из объема среднемесячного потребления газа, потом начисления за потребленный газ будут производиться в соответствии с нормативами потребления газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Псков». 

Чтобы избежать образования задолженности за газ, нужно ежемесячно передавать показания прибора учета и оплачивать потребленный объем газа. 

«Если вы уехали, временно проживаете в другом городе или не можете передать показания прибора учета, компания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» просит жителей области заранее сообщать о временном отсутствии по месту жительства. После получения уведомления плату за газ начислять не будут», - рассказали в компании.

Сообщить о временном отсутствии можно на сайте поставщика газа через сервисы «Личный кабинет абонента» или в мобильном приложении «Мой газ» в разделе «Обратная связь», также можно направить заявление на электронную почту компании prg@pskovregingaz.ru или сообщить в любом едином клиентском центре газовых компаний Псковской области.

В уведомлении нужно указать ФИО абонента, адрес объекта газоснабжения и предполагаемое время отсутствия.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026