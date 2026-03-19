Псковичей призвали сообщать газовикам о временном отсутствии по месту жительства

По действующему законодательству, при отсутствии сведений о показаниях прибора учета первые три месяца поставщик газа вынужден производить начисления расчетным способом, исходя из объема среднемесячного потребления газа, потом начисления за потребленный газ будут производиться в соответствии с нормативами потребления газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Чтобы избежать образования задолженности за газ, нужно ежемесячно передавать показания прибора учета и оплачивать потребленный объем газа.

«Если вы уехали, временно проживаете в другом городе или не можете передать показания прибора учета, компания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» просит жителей области заранее сообщать о временном отсутствии по месту жительства. После получения уведомления плату за газ начислять не будут», - рассказали в компании.

Сообщить о временном отсутствии можно на сайте поставщика газа через сервисы «Личный кабинет абонента» или в мобильном приложении «Мой газ» в разделе «Обратная связь», также можно направить заявление на электронную почту компании prg@pskovregingaz.ru или сообщить в любом едином клиентском центре газовых компаний Псковской области.

В уведомлении нужно указать ФИО абонента, адрес объекта газоснабжения и предполагаемое время отсутствия.