 
ЖКХ

Шквалистый ветер стал причиной массового отключения электроснабжения в Псковской области

0

Шквалистый ветер стал причиной массового отключения электроснабжения в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

По состоянию на данный момент зафиксировано 600 отключенных населенных пунктов, в которых проживает более восьми тысяч человек. Основные отключения – в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Невельском муниципальных округах. 

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведен на особый режим работы. Проведено заседание регионального штаба по восстановлению электроснабжения. Сильный ветер будет сохраняться сегодня в течение суток. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026