Шквалистый ветер стал причиной массового отключения электроснабжения в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

По состоянию на данный момент зафиксировано 600 отключенных населенных пунктов, в которых проживает более восьми тысяч человек. Основные отключения – в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Невельском муниципальных округах.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведен на особый режим работы. Проведено заседание регионального штаба по восстановлению электроснабжения. Сильный ветер будет сохраняться сегодня в течение суток. Все службы работают в режиме повышенной готовности.