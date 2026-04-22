Порывы ветра до 19 метров в секунду ожидаются в Псковской области 23 апреля

Ухудшение погодных условий в виде порывов ветра до 19 метров в секунду ожидается на территории Псковской области 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону. 

При сильном ветре населению рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Стоит также закрыть окна, поставить машину в гараж, при отсутствии гаража ее следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Стоит избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101. 

