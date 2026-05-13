В псковских деревнях Щиглицы и Глоты отремонтировали крыши многоквартирных домов

Продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, запланированная на 2026 год, сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

В псковской деревне Щиглицы ремонт крыши дома №8 выполнила компания ООО «ОптимаСтрой» по договору от 9 февраля.

В псковской деревне Глоты в доме №12 работы провела организация ООО «Строй Профи» в соответствии с договором от 11 февраля.

 


Во время ремонта удалили старое кровельное покрытие, обработали огнебиозащитным составом деревянные элементы стропильной системы, утеплили чердачное перекрытие, создали проходы на чердак, прочистили вентиляционные каналы, установили новое кровельное покрытие из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установили элементы безопасности крыши, устроили систему организованного водостока, восстановили вентиляционные трубы и каналы, встроили слуховые окна, установили колпаки и решетки.

