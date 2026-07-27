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Мошенники информируют псковичей о закрытии площадок накопления ТКО

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп» сообщает об активизации телефонных мошенников. В последние несколько дней участились случаи звонков злоумышленников, представляющихся сотрудниками регоператора или иных компаний. 

Злоумышленники сообщают ложную информацию о скором закрытии всех площадок накопления ТКО, а затем спрашивают, сколько ключей семье необходимо в связи с такими изменениями. После этого они просят сообщить код из SMS для подтверждения.

Транслируемая мошенниками информация является ложной и направлена на получение личных данных гражданина.

Актуальные новости и сообщения публикуются только в официальных ресурсах ООО «Экогрупп», надзорных органах, а также в СМИ.

«Не поддавайтесь на уловки мошенников! Никогда не разглашайте личные данные или коды, поступающие на ваш телефон. Будьте бдительны!» - предупредили в компании.
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