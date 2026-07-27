 
ЖКХ

В Пушкинских Горах из-за ремонта водозабора отключат воду

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Продолжается ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Пушкиногорского муниципального округа. В настоящее время проходят работы по капитальному ремонту водозабора в Пушкинских Горах, который построен более 50 лет назад, в начале 70-х годов. В связи с проведением ремонта сегодня, 27 июля, в период с 22:00 часов до утра 28 июля, будет временно прекращена подача воды, сообщила глава округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

Как сообщила Оксана Филиппова, центральный водозабор обеспечивает водой жителей улиц Ленина, Лермонтова, Аэродромной и других, социальные учреждения, расположенные в микрорайоне — это самая обширная территория с большим количеством людей.

Капитальные работы водозабора в Пушкинских Горах не проводились ни разу, процент износа очень велик, поэтому вопрос ремонта назрел очень остро. Проведение работ стало возможным за счет муниципальных и региональных средств: благодаря поддержке правительства Псковской области удалось закупить необходимое оборудование, а выполнение работ — это средства районного бюджета.

«Прошу всех жителей отнестись с пониманием, ведь капитальный ремонт необходим во избежание аварийных ситуаций, когда без воды может остаться самый большой потребитель: микрорайон Пушкинских Гор. Уважаемые жители, сделайте необходимый запас воды!» — добавила глава округа.
 

По всем возникающим вопросам можно обратиться в МП «Комбинат коммунальных услуг» по тел.: 8(81146)23559 и в ЕДДС по тел.:8(81146)21650.

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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