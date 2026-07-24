В Псковской области продолжается летняя информационная кампания по догазификации

«Газпром газораспределение Псков» совместно с главами муниципальных образований области продолжают работу по информированию населения о мероприятиях социальной газификации, в том числе по действующим в регионе мерам социальной поддержки граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Фотографии: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

В летней информационной кампании особое внимание уделяется заявителям, до границ участков которых выполнено строительство газораспределительных сетей, но не завершены работы по подготовке домовладения к приему газа.

Одно из мероприятий кампании состоялось в Пушкиногорском районе. В здании Администрации муниципалитета прошла встреча с участниками догазификации при участии главы района и сотрудников АО «Газпром газораспределение Псков». В ходе встречи сотрудники газовой компании ответили на вопросы по мероприятиям в рамкам социальной программы, требованиям к оборудованию и обустройству помещений, преимуществах комплексного договора, а также о последствиях неисполнения обязательств заявителей по заключенным договорам.

Встречи с населением пройдут во всех 17 муниципалитетах, участвующих в догазификации. В настоящее время у почти 17 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию — газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка, из них более 8,7 тысяч потребителей уже пользуются природным сетевым газом, и более 3,8 тысяч потребителей пока не выполнили свои обязательства по договору.